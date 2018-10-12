Азербайджан обеспечит треть спроса на газ в Болгарии, сказала посол Азербайджана в Болгарии Наргиз Гурбанова в ходе радиошоу John Batchelor.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Азербайджан и Болгария являются стратегическими партнерами. Фактически, Азербайджан является крупнейшим партнером Болгарии на Кавказе. Три года назад в 2015 году был подписан важный документ - Декларация стратегического партнерства, которая повысила уровень дружественных и добрососедских отношений между нашими странами до стратегического партнерства", - сказала посол.

Гурбанова отметила, что это партнерство предусматривает более тесное взаимодействие по целому ряду областей, представляющих общий интерес. Одно из этих направлений - сфера энергетики, что на данный момент является самой важной областью для сотрудничества.

"В 2013 году было подписано соглашение о поставке газовых ресурсов из Азербайджана в Болгарию. В настоящее время мы тесно сотрудничаем с болгарскими партнерами, и очень надеемся, и с нетерпением ожидаем, что Болгария построит ключевой элемент для этих поставок - интерконнектор Греция-Болгария", - сказала посол.

По словам посла, предполагается, что данный интерконнектор начнет полностью функционировать к концу 2019 - началу 2020 года и позволит поставлять в Болгарию один миллиард кубометров газа.

"Это очень серьёзный объем, учитывая тот факт, что ежегодный спрос на энергоресурсы в Болгарии находится на уровне 2,7-3 миллиардов кубометров. Это означает, что Азербайджан обеспечит одну треть спроса на газ в Болгарии", - сказала Гурбанова.

Посол отметила, что, недавно госкомпания Азербайджана SOCAR проявила интерес к участию в процессе газификации Болгарии.

"На сегодняшний день газифицировано только пять процентов территории Болгарии. SOCAR в настоящее время ищет возможности для подготовки технико-экономического обоснования, чтобы уточнить, какие перспективы у Азербайджана имеются для участия в этом проекте", - сказала Гурбанова.

Отметим, что IGB - это газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ с "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиардов кубометров газа.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.