Азербайджан почти вдвое увеличил экспорт электроэнергии

В январе-сентябре этого года Азербайджан экспортировал в зарубежные страны электроэнергию на сумму 59 637,38 тыс. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 23 405,22 тыс. долларов или 64,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года, передает Day.Az.

В отчетный период наблюдается положительная динамика и в объеме экспортированной электроэнергии. В зарубежные страны продано 1 266 198,21 тыс. кВт/час электроэнергии, что на 453 859 ,52 тыс. кВт/час или на 55,87% больше показателя аналогичного периода 2017 года.

Стоимость 1 кВт/час экспортированной электроэнергии составила 0,05 доллара или 0,08 маната (по курсу ЦБА - 1,7 маната).

Экспорт электроэнергии в январе-сентябре составил 0,42% общего экспорта Азербайджана.

Напомним, что основным экспортером электроэнергии в Азербайджане является ОАО "Азерэнержи".

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