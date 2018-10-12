Азербайджан нарастил экспорт нефти
12 октября 2018 16:43 167
В январе-сентябре 2018 года, согласно данным таможенных деклараций, Азербайджан экспортировал 21 945 925 тонн сырой нефти и сырых нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов.
Как сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета, стоимость этих объемов нефтепродуктов составила 11 588,026 млн долларов США, передает Day.Az.
За 9 месяцев этого года объем экспортируемой продукции в годовом сравнении вырос на 43%, стоимость - примерно вдвое.
За отчетный период экспорт сырой нефти и сырых нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов, составил 81,18% общих объемов экспорта Азербайджана.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
17:20 123