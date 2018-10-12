Азербайджан нарастил экспорт нефти

В январе-сентябре 2018 года, согласно данным таможенных деклараций, Азербайджан экспортировал 21 945 925 тонн сырой нефти и сырых нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов.

Как сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета, стоимость этих объемов нефтепродуктов составила 11 588,026 млн долларов США, передает Day.Az.

За 9 месяцев этого года объем экспортируемой продукции в годовом сравнении вырос на 43%, стоимость - примерно вдвое.

За отчетный период экспорт сырой нефти и сырых нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов, составил 81,18% общих объемов экспорта Азербайджана.

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