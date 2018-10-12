"Газпром" и SOCAR обсудили вопросы поставок газа в Азербайджан, говорится в сообщении российской компании, распространенном в пятницу.

Об этом шла речь в ходе встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнага Абдуллаева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"На встрече речь шла о поставках газа в Азербайджан. Отмечено, что с 22 ноября 2017 года, когда был возобновлен экспорт газа в республику, "Газпром" поставил в Азербайджан 1,15 миллиарда кубометров газа. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в этом направлении", - говорится в сообщении компании.

SOCAR - крупнейшая государственная нефтегазовая компания Азербайджана. В сферу деятельности компании входят разведка, добыча, переработка, транспортировка и реализация нефти, природного газа и газового конденсата.

Напомним, что в октябре 2009 года ООО "Газпром экспорт" и SOCAR заключили среднесрочный контракт на поставку из Азербайджана природного газа на период 2010-2015 год через пункт сдачи Ширвановка на российско-азербайджанской границе. В 2010-2015 год было закуплено 5,4 миллиарда кубометров азербайджанского газа.

В 2015 году дочерняя компания ООО "Газпром экспорт" "Газпром Швайц АГ" осуществляла поставки в адрес "Азербайджанской метаноловой компании" (AzMeCo). Всего в рамках контракта было поставлено 107,4 миллиона кубометров газа.

21 ноября 2017 года ООО "Газпром экспорт" и SOCAR заключили контракт о поставках газа в Азербайджан.