Джавид Гурбанов: Азербайджан принимает активное участие в осуществлении международных и региональных проектов - ФОТО

Азербайджан принимает активное участие в осуществлении международных и региональных проектов, сказал в пятницу председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов в ходе торжественного собрания, посвященного Дню профессионального праздника работников железной дороги - 13 октября.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Экономические преобразования, фундамент которых заложил в свое время Общенациональный лидер Гейдар Алиев, ныне успешно претворяются в жизнь Президентом Ильхамом Алиевым", - сказано в сообщении ЗАО.

В своем выступлении Джавид Гурбанов напомнил, что строительство первой железной дороги в Азербайджане началось еще в 1878 году. Она была сдана в эксплуатацию 20 января 1880 года. "Речь идет о 20-километровой железнодорожной ветке Баку-Сабунчи-Сураханы. С тех самых пор в связи с возрастающим спросом на железнодорожные грузовые перевозки стальная магистраль страны все более развивалась и совершенствовалась.

Находясь долгое время в составе Закавказской железной дороги, Азербайджанская железная дорога третьего октября 1955 года постановлением №1773 Совета министров СССР была объявлена самостоятельной железной дорогой. Постановлением №717 Совмина Азербайджанской ССР от 13 октября 1955 года она продолжила функционировать в качестве самостоятельной в составе Министерства путей сообщения СССР", - сказал глава АЖД.

Именно эта дата, по его словам, послужила основой тому, что 7 октября 2005 года главой государства было подписано распоряжение "Об учреждении профессионального праздника работников железной дороги".

"138-летняя стальная магистраль Азербайджана прошла большой путь развития. Стоит особо подчеркнуть, что наиболее динамичным это развитие было в годы нахождения у власти Общенационального лидера Гейдара Алиева. Именно в эти годы, наряду с основной производственной деятельностью, были применены 14300 методов технического обновления, охвативших все сферы железнодорожной деятельности", - сказал Джавид Гурбанов.

В ходе мероприятия были зачитаны распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева о награждении группы сотрудников ЗАО "Азербайджанские железные дороги" высшими государственными наградами.

Далее группе железнодорожников были вручены ключи от новых квартир, нагрудные значки "Почетный железнодорожник" и праздничные подарки.

Железнодорожники также посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память Общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, была также почтена память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой. Железнодорожники также посетили Шехидляр хиябаны, почтили память борцов за независимость страны.