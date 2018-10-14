Азербайджан привлекает инвестиции в экотуризм и агротуризм

В Азербайджане разрабатывается концепция по привлечению инвестиций в экотуризм и агротуризм.

Об этом сообщил Trend руководитель отдела по связям с общественностью Государственного агентства по туризму Кенан Гулузаде, передает Day.Az.

По словам собеседника агентства, в связи с этим тщательно изучаются возможности туристического рынка. Сегодня Госагентство разрабатывает программу по привлечению иностранных инвестиций в сектор туризма Азербайджана. В настоящее время этот документ находится в стадии разработки.

"Экотуризм и агротуризм - это новые направления туризма в Азербайджане , и достаточно перспективные. То, что экотуризм постепенно становится популярным в нашей стране - закономерно, так как для этого есть все условия, в первую очередь - уникальная география и природа. Это направление весьма привлекательно как для жителей страны, так и для иностранцев, а это предполагает большие инвестиции в туристическую сферу", - отметил Гулузаде.

По словам собеседника агентства, агротуризм также является перспективным направлением в этой сфере, суть его в том, что туристы, прибывшие в какой-то регион, ведут сельский образ жизни, принимают участие в традиционном сельском труде, знакомятся с местными обычаями и прочее.

"Кстати этот вид туризма весьма распространен в ряде европейских стран, преимущественно в Италии. Туризм - это в первую очередь бизнес, и все с этого должны зарабатывать, и население и государство. Это неиссякаемый ресурс, который надо постоянно развивать и превращать в вечный доход", - подчеркнул Гулузаде.