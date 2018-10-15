В Азербайджане подорожало золото

В понедельник цены на золотые, серебряные и платиновые слитки в Азербайджане повысились, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, унция золота 15 октября подорожала по сравнению с пятницей на 44,0205 маната, составив 2077,6295 маната, серебра - на 0,0919 маната, до 24,8843 маната, платины - на 1,9465 маната, до 1430,8305 маната, палладия - подешевела на 2,199 маната, до 1822,3235 маната.

Название 15.10.18 12.10.18 Золото XAU 2077,6295 2073,609 Серебро XAG 24,8843 24,7924 Платина XPT 1430,8305 1428,884 Палладий XPD 1822,3235 1843,5225

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

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