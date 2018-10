«100% ты», новая кампания от Oriflame - ФОТО

На протяжении нескольких сезонов шведский бренд в своих рекламных кампаниях поднимает вопросы, волнующие миллионы женщин по всему миру. Этой осенью стартует новая кампания под названием "100% ты"

Главный вопрос, который поднимает бренд в этом сезоне: "Сколько тебя в твоей жизни?"



"Зачастую каждый из нас испытывает чувство стыда, когда тратит свободное время на себя, а не на близких, друзей или коллег. Однако, пытаясь успеть все, мы не успеваем уделить время себе, забываем о своей главной роли в жизни - о себе", - именно таким является главный посыл проекта.

Отметим, что 12 сентября в Баку в Сервисном Центре Oriflame состоялась презентация проекта "100% Ты", где приняли участие известные блоггеры и были представлены два новых видео ролика с участием Хатиры Юзбековы и Вусалы Алиевы. А также поделились секретами своей красоты и попробовали новую Мегаобъемную тушь для ресниц 5-в-1 The ONE Wonder Lash XXL. Oriflame всегда идет в ногу со временем, воплощая самые актуальные тренды в своей продукции, а также постоянно работая над совершенствованием формул и технологий производства. Все эти качества соединились в этой туши. Мегаобъемная тушь для ресниц 5-в-1 The ONE Wonder Lash XXL - один взмах щеточки - и твой XXL-объем готов!

Информация о компании

Oriflame - международная косметическая компания, основанная в 1967 году, на сегодняшний день представленная более чем в 60 странах мира. Oriflame предлагает широкий спектр шведских натуральных и инновационных косметических средств, распространяя их методом прямых продаж. Oriflame предлагает бизнес-возможности для людей, которые относятся к красоте как к образу жизни, стремятся зарабатывать деньги и реализовывать свои амбиции. Компания верит, что красота - это отражение стиля жизни, где важно и то, как человек выглядит, и то, как он ощущает себя. Основным принципом деятельности Oriflame является уважение к людям и природе, что отражено в социальной и экологической политике компании. Oriflamme поддерживает несколько благотворительных проектов по всему миру и является соучредителем Международного Детского Фонда. Акции компании котируются на фондовой бирже OMX Nordic Exchange.