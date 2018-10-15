Состоялась торжественная церемония представления самого люксового бутик отеля в Баку - «Dinamo Hotel Baku» - ФОТО

Один из роскошных отелей, расположенных в центре города - "Dinamo Hotel Baku" - 11 октября провел великолепную презентацию.



Исполнительный ди⁠ректор "Absheron Hotel Group" Джири Кобос (Jiri Kobos) выступил с речью на торжественной церемонии и представил информацию об отеле, о предлагаемых услугах, а также ознакомил гостей с созданными в "Dinamo Hotel Baku" условиями проживания. Отель, сохранивший свою великолепную вековую историческую архитектуру, очаровывает посетителей своей уникальностью.



На протяжении всего мероприятия на открытой террасе, с которой отрывается прекрасный вид на город, гостей развлекали певица Диляра Кязимова и известный DJ Mansur.



А в ресторане "Olympia", отличающемся непревзойденным дизайном и приятной атмосферой, специально приглашенный шеф-повар из Германии, обладатель мишленовской звезды Давид Мотт удивлял гостей изысканным банкетом.



В "Dinamo Hotel Baku" имеются 28 роскошных и элегантных номеров, в которых антикварная мебель удачно соседствует с современными аксессуарами.



Номера в отеле оформлены известной дизайнерской студией Алберто Пинто в стиле art-deco с использованием эксклюзивных тканей, а ванные комнаты отделаны великолепным мрамором.



Этот роскошный бутик-отель расположен в непосредственной близости от основных деловых и культурных центров столицы Азербайджана и предоставляет гостям прекрасную возможность плодотворно провести своё время.



"Dinamo Hotel Baku" - единственный отель в Баку, который предлагает круглосуточные услуги батлера и консьержа, чтобы удовлетворить потребности каждого посетителя.