Состоялась торжественная церемония представления самого люксового бутик отеля в Баку - «Dinamo Hotel Baku» - ФОТО

15 октября 2018 13:15

Один из роскошных отелей, расположенных в центре города - "Dinamo Hotel Baku" - 11 октября провел великолепную презентацию. 

Исполнительный ди⁠ректор "Absheron Hotel Group" Джири Кобос (Jiri Kobos) выступил с речью на торжественной церемонии и представил информацию об отеле, о предлагаемых услугах, а также ознакомил гостей с созданными в "Dinamo Hotel Baku" условиями проживания. Отель, сохранивший свою великолепную вековую историческую архитектуру, очаровывает посетителей своей уникальностью.

На протяжении всего мероприятия на открытой террасе, с которой отрывается прекрасный вид на город, гостей развлекали певица Диляра Кязимова и известный DJ Mansur.

А в ресторане "Olympia", отличающемся непревзойденным дизайном и приятной атмосферой, специально приглашенный шеф-повар из Германии, обладатель мишленовской звезды Давид Мотт удивлял гостей изысканным банкетом.

В "Dinamo Hotel Baku" имеются 28 роскошных и элегантных номеров, в которых антикварная мебель удачно соседствует с современными аксессуарами.

Номера в отеле оформлены известной дизайнерской студией Алберто Пинто в стиле art-deco с использованием эксклюзивных тканей, а ванные комнаты отделаны великолепным мрамором.

Этот роскошный бутик-отель расположен в непосредственной близости от основных деловых и культурных центров столицы Азербайджана и предоставляет гостям прекрасную возможность плодотворно провести своё время. 

"Dinamo Hotel Baku" - единственный отель в Баку, который предлагает круглосуточные услуги батлера и консьержа, чтобы удовлетворить потребности каждого посетителя.

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