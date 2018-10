Эльшан Мамедов: Создание Госагентства по рекламе открыло перспективы для рекламной деятельности в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

Все чаще произносится фраза "реклама - наше все". И не случайно, ведь правильно преподнести себя, свой товар, услугу и даже свою страну может не каждый. А необходимость в правильной презентации есть всегда.

О том, как обстоят дела на рекламном рынке Азербайджана, какие основные тенденции существуют в этой сфере и как реклама способствует привлечению туристов в нашу страну, в интервью Day.Az рассказал руководитель одного из ведущих рекламных агентств страны Brend Media Эльшан Мамедов.

- Какова ситуация на рекламном рынке в Азербайджане на сегодняшний день?

- Рекламный рынок непосредственно связан с экономической ситуацией, темпами развития бизнеса в стране. Несколько лет тому назад из-за резкого снижения цен на нефть наблюдался определенный застой. Однако, особенно за последний год на рынке наблюдается заметное оживление. Сейчас реклама и маркетинг рассматриваются совсем по-другому. Правильно выстроенная коммуникация влияет непосредственно на жизненный цикл бренда на рынке. Единственной целью рекламы не должно быть поспешное продвижение какой-либо компании, получение сиюминутной выгоды. Но многие клиенты мыслят именно так.

Как составная часть глобального рекламного рынка, и в Азербайджане основные изменения за последние несколько лет связаны с распространением цифровых технологий. Многие компании инвестируют в онлайн-рекламу больше половины своего рекламного бюджета. Это, конечно же, оказывает влияние на некоторые традиционные рекламы. Так как основная деятельность нашей компании связана с торговыми центрами, бизнес-центрами, железными дорогами, наружной рекламой, мы больше чувствуем конкуренцию с онлайн-рекламами. Однако это поощряет нашу креативность еще больше. Мы проводим различные мониторинги, опросы, анализируем статистические данные за последние 10 лет и предлагаем клиенту наиболее оптимальные варианты мест для рекламы. Коротко говоря, хотя на рекламном рынке все еще наблюдаются некоторые отрицательные моменты, он стал более интеллектуальным.

- Какова роль государства в развитии рекламного рынка в Азербайджане?

- Как вам известно, 20 июня 2017 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ о создании публичного юридического лица "Государственное рекламное агентство Азербайджанской Республики" в целях обеспечения единого регулирования и контроля в области размещения рекламных носителей в открытом пространстве на территории страны, производства (изготовления) и распространения реклам, размещение которых предусмотрено на данных рекламных носителях.

Как человек, проработавший в этой сфере более 10 лет, могу сказать, что это самый важный момент, связанный с будущим рекламной деятельности в Азербайджане. Как мы уже знаем, согласно классической экономической теории, в условиях рыночной экономики государственное регулирование играет очень важную роль. Осуществление такого регулирования квалифицированным учреждением помогает устранить многие неясные моменты, существующие до сих пор. Сейчас агентства и компании, функционирующие в этой сфере, работают совместно с единой структурой. На данный момент гибкость в бизнесе крайне важна. Самая большая поддержка связана с гибкостью в принятии решений касательно нашего обращения.

Следует также отметить пользу создания Агентства для молодых рекламных агентств, недавно начавших деятельность в рекламной сфере. Профессиональные сотрудники Агентства очень заинтересованы в поддержке профессиональной деятельности новых рекламных компаний.

- Как и кем регулируется рынок?

- Выше мы уже отметили осуществление государственного регулирования Государственным рекламным агентством. В Уставе Агентства, утвержденном Президентом страны, ясно отражены цели, задачи его деятельности и права. Например, Агентство осуществляет контроль рекламной деятельности в открытом пространстве, а также проверяет соответствие рекламных носителей, размещенных в открытом пространстве, и распространяемой рекламы требованиям законодательства, дает указания для обеспечения их соответствия этим требованиям, а в случае их безрезультатности принимает решение о демонтаже таких рекламных носителей, принимает меры, предусмотренные в Законе Азербайджанской Республики "О лицензиях и разрешениях" в отношении разрешения на размещение рекламы.

Конечно же, рынок имеет другие собственные регулирующие механизмы, которые непосредственно связаны с бизнес-средой, бизнес-нуждами, поведением покупателей. Если 15-20 лет назад в Азербайджане в основном размещались рекламы глобальных брендов, то сейчас многочисленные местные бренды активно становятся рекламодателями. Созданы новые рекламные агентства. В таких условиях спрос и предложение не связаны лишь с эксклюзивностью. Уникальность, качество, цена, соответствие предложений дает толчок к принятию решений. А это временами создает условия для саморегулирования рынка.

- Какие основные тенденции заметны в сфере рекламы и маркетинга?

- Как я отметил, расходы на онлайн-рекламу начали занимать большую долю в рекламном бюджете компаний. Однако это не значит, что традиционные рекламы ушли с повестки дня. Напротив, с целью победы в конкуренции с рынком онлай-рекламы разрабатываются более креативные рекламные предложения. Сейчас агентства начали еще теснее работать с клиентами для обеспечения более рационального управления ими своего рекламного бюджета, а также соответствия целевой аудитории рекламных материалов, используемых при размещении наружной рекламы, размещении рекламы в торговых центрах.

Давайте признаем, что несколько лет назад в Азербайджане было очень мало профессиональных маркетологов и рекламных специалистов. Сейчас существует множество профессиональных маркетинговых и рекламных менеджеров, получивших образование за рубежом, долгое время проработавших в иностранных компаниях без получения образования в сфере маркетинга и создавших многочисленные успешные кейсы в местных компаниях. Их подход к этой работе творческий и целенаправленный. Именно поэтому сейчас мы видим больше радующих глаз реклам. В частности, речь идет о видеорекламах. Конечно же, рекламные кампании с участием инфлюенсеров, блогеров являются основной тенденцией. Главное то, что сейчас рынок очень динамичен.

- Недавно один из мировых лидеров модной индустрии Hugo Boss снял свой очередной рекламный ролик в Баку, а конкретнее, в Центре Гейдара Алиева. Рекламировать можно не только товары и услуги, но и страны. Как, по-вашему, что можно сделать для дальнейшего промоушена Азербайджана за рубежом, и какие дивиденды это может привнести в экономику страны?

- Конечно же, Центр Гейдара Алиева за короткое время превратился в один из важных символов прекрасного Баку, Азербайджана. Считаю, что не случайно владельцы мировых брендов с безупречным вкусом выбирают именно Центр Гейдара Алиева для снятия рекламного ролика. Центр действительно обладает очень привлекательным видом и не отстает от передовых туристических аттракционов, посещаемых туристами в мире. Он привлекательный, вызывает интерес.

В разные времена реклама географических мест в фильмах, музыкальных клипах или в самих рекламах размещалась прямым или косвенным путем. 90% зрителей, просматривая такие ролики, даже не подозревают, что это реклама, но если место заинтересует их, обязательно найдут его в Интернете и захотят когда-либо посетить его.

Например, один из моих друзей увидел в фильме "Before I go to Sleep" парк в Лондоне с очень красивым пейзажем, после поисков в Интернете он узнал, что это Гринвичский парк, и во время последующего визита посетил этот парк. Несмотря на то, что он побывал в Лондоне несколько раз, никогда не задумывался о том, чтобы пойти в этот парк.

Или же можно вспомнить последние клипы одного из самых известных диджеев Турции Махмута Орхана, где демонстрируются разные места в Турции. Конкретнее, в клипе к песне "Feel" великолепно отражены почти все краски Стамбула. Клип набрал более 300 миллионов просмотров в Youtube. Разве раньше люди не знали про Стамбул? Конечно же, знали, только этот клип сформировал желание вновь посетить этот город.

Для подобного продвижения своей страны следует сотрудничать с иностранными телеканалами, продюсерами фильмов в этой сфере. Отмечу, что на таких телеканалах, как Discovery и NatGeo в разное время транслировались очень интересные передачи про Азербайджан.

Важно отметить работы в этом направлении, проводимые на уровне государства. Благодаря различным международным мероприятиям, проводимым в последние годы в Азербайджане, наша страна стала известна многим. Проведение финала Лиги Европы УЕФА по футболу в 2019 году, а также нескольких игр Чемпионата Европы по футболу 2020 года в Баку создаст для нас отличные возможности в плане популяризации Азербайджана. Считаю, что воспользовавшись этим, в частности проводя онлайн-кампании, мы можем очень успешно продвинуть Азербайджан. С этой точки зрения Государственное рекламное агентство также может внести большой вклад. И Brend Media всегда готова поддержать государство в этом деле.

Ф. Агаларова