Крупный азербайджанский производитель табака намерен произвести 3 тыс. тонн продукции
15 октября 2018 20:25 178
ООО "Azərtütün", находящееся на балансе Азербайджанской промышленной корпорации (АПК), в этом году намерено заготовить три тысячи тонн табака.
Об этом в понедельник сказал журналистам гендиректор корпорации Кямран Набизаде, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"В этом году в Азербайджане запланировано произвести в общей сложности шесть тысяч тонн табака, из которых три тысячи, по нашим подсчетам, придется на ООО "Azərtütün". В этом годы наши посевные площади составили 2387 гектаров. Табак хранится в заготовочном пункте в Балакене", - отметил Набизаде.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
18:39 1 540