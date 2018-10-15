Крупный азербайджанский производитель табака намерен произвести 3 тыс. тонн продукции

15 октября 2018 20:25

ООО "Azərtütün", находящееся на балансе Азербайджанской промышленной корпорации (АПК), в этом году намерено заготовить три тысячи тонн табака.

Об этом в понедельник сказал журналистам гендиректор корпорации Кямран Набизаде, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В этом году в Азербайджане запланировано произвести в общей сложности шесть тысяч тонн табака, из которых три тысячи, по нашим подсчетам, придется на ООО "Azərtütün". В этом годы наши посевные площади составили 2387 гектаров. Табак хранится в заготовочном пункте в Балакене", - отметил Набизаде.

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