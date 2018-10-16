Межбанк Азербайджана окажет поддержку в проведении “Global Influencer Day”

27 октября в Баку в рамках "Недели инноваций", проводимой с 26 по 30 октября при поддержке Министерства транспорта, связи и высоких технологий и Центра Гейдара Алиева, впервые пройдет Global Influencer Day, организованный компанией Keepface DMCC и FA International Trade Events. Международный Банк Азербайджана, будучи современным государственным банком, постоянно оказывающим поддержку инновационному развитию, выступит в роли спонсора этого мероприятия.

В рамках "Недели инноваций" будет создана возможность ознакомления с последними новшествами в сфере высоких технологий, организованы конференции, форум, выставка и конкурсы. Эти мероприятия окажут поддержку развитию информационного общества в Азербайджане и расширению применения цифровых технологий.

В Global Influencer Day также примет участие робот Sophia, являющийся самым успешным примером применения искусственного интеллекта и первым роботом со статусом гражданина. Sophia уже получила приглашение на мероприятие и ведет приготовления к поездке в Азербайджан. Она также изучает азербайджанский язык, чтобы поприветствовать всех гостей на родном языке. Таким образом, все гости мероприятия получат возможность пообщаться с самым умным роботом на планете.

Помимо Софии, в мероприятии также примут участие инфлюенсеры из 30 различных стран, с общим числом подписчиков, превышающим 1 миллион. Напомним, что инфлюенсеры - это люди, у которых имеется лояльная аудитория, которая прислушивается к ним и им доверяет. Активные инновационные бренды при помощи инфлюенсеров достигают своей целевой аудитории. Для них будет организован контент-тур по достопримечательностям Баку и дегустация национальной кухни. Международный Банк Азербайджана выступает в роли спонсора этого мероприятия в виду его глобальной значимости и пользы, которую оно привносит в наше общество.

Помимо Международного Банка Азербайджана, поддержку Global Influencer Day оказывают также Государственное агентство по туризму Азербайджана, университет ADA, торговая палата США в Азербайджане, Бюро Конгрессов Азербайджана, сети CELA и CAMCA.