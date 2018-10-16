В экономику Азербайджана инвестировано $250 млрд

За последние 15 лет в экономику Азербайджана было инвестировано 250 миллиардов долларов, половина из которых приходится на зарубежные инвестиции.

Об этом во вторник в ходе конференции "Сотрудничество предприниматель-профессиональное образование" сказал президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Инвестиции означают привлечение новых технологий, создание новых предприятий. А это в свою очередь предьявляет новые требования к образованию, в том числе к профессиональному. В этой сфере мы тесно сотрудничаем с министерством образования и отдельными университетами, образовательными учреждениями. В рамках подписанных соглашений проделано очень много работы, которая дает позитивные результаты", - отметил Мусаев.

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