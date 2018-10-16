Агентство развития МСБ внедрит новый механизм поддержки предпринимательства

Агентство развития малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана завершает процесс подготовки нормативно-правовых актов в связи с созданием Центров развития МСБ.

Об этом во вторник сказал Trend заместитель председателя правления Агентства Эльчин Ибрагимов, передает Day.Az.

"Наша задача - еще больше расширить государственную политику и охват мер по поддержке малого и среднего бизнеса. С этой целью в созданном в Масаллы промышленном квартале была создана первая региональная служба "Друг малого и среднего бизнеса". Такие центры будут созданы и в других районах. Также создаются Дома МСБ. Другой механизм - Центры развития МСБ, в связи с которыми уже завершается подготовка нормативно-правовых актов. Через этот механизм, мы на основе запросов предпринимателей будем проводить тренинги, и оказывать консалтинговые услуги. Это также поможет предпринимателям в подготовке квалифицированных кадров", - сказал Ибрагимов.

Напомним, что в декабре 2017 года на основе подписанного Президентом Ильхамом Алиевым указа о совершенствовании управления в сфере малого и среднего бизнеса в Азербайджане было создано Агентство по развитию малого и среднего бизнеса.

Задача Агентства - обеспечение последовательности реформ, а также совершенствования системы регулирования предпринимательской деятельности и применения эффективной координации, повышения роли и конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в экономике страны, соответствия системы управления этой сферы современным требованиям. Агентство как единая структура с особыми полномочиями будет посредством Домов малого и среднего бизнеса осуществлять организацию, координацию, оценку и регулирование услуг, оказываемых государственными органами и организациями в этой сфере.

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