Официальный курс маната на 17 октября
16 октября 2018 17:28 131
Официальный курс маната по отношению к доллару на 17 октября 2018 года установлен на уровне 1,7 AZN/USD.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Центральный банк страны.
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Официальный курс маната по отношению к доллару на 16 октября 2018 года установлен на уровне 1,7 AZN/USD.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Центральный банк страны.
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