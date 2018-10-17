Официальный курс маната на 17 октября
17 октября 2018 08:30 177
Официальный курс маната по отношению к доллару на 17 октября 2018 года установлен на уровне 1,7 AZN/USD.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Центральный банк страны.
Узнавайте лучший курс валют в обменниках Баку на AZN.DAY.AZ.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
16 октября 20:43 375
Доходы госбюджета Азербайджана выросли на треть
16 октября 18:07 271
В Азербайджане подорожали эти драгметаллы
16 октября 17:28 450
Официальный курс маната на 17 октября
16 октября 15:35 500
В Азербайджане увеличилось производство автобензина
-
16 Окт. 09:53 8 079
-
16 Окт. 17:35 7 561
-
16 Окт. 11:25 5 656
-
16 Окт. 15:01 5 398
-
16 Окт. 13:10 3 290