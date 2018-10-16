Доходы госбюджета Азербайджана выросли на треть

Доходы государственного бюджета Азербайджана в январе-сентябре 2018 года составили 16 089,7 миллиона манатов, что на 33,6 процента или 4 044,6 миллиона манатов больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в сообщении об исполнении показателей бюджета, распространенном во вторник министерством финансов.

Доходы госбюджета в отчетный период исполнены на 1,3 процента больше прогноза.

В структуре доходов бюджета поступления по линии министерства по налогам составили 5 305,7 миллиона манатов, что по сравнению с аналогичным периодом 2017 года больше на 80,9 миллионов манатов, или на 1,5 процента. Из этих средств 65,8 процента (3 491,2 миллиона манатов) пришлось на долю ненефтяного сектора.

По линии Государственного таможенного комитета в бюджет поступили 2 600,4 миллионов манатов, что на 33,2 процента (648,8 миллиона манатов) выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Кроме того, в течение девяти месяцев 2018 года в государственный бюджет поступили 321,5 миллиона манатов от платных услуг, оказанных бюджетными организациями. Прочие поступления составили 74,1 миллиона манатов. Трансферты из Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) в казну составили 7,788 миллиарда манатов.

Расходы госбюджета в январе-сентябре этого года составили 15 666 миллиона манатов, что на 22,5 процента или 2 882,3 миллиона манатов больше показателя аналогичного показателя 2017 года.

В течение девяти месяцев 2018 года 34,5 процента (5 410,1 миллиона манатов) расходов госбюджета были социальной направленности, что на 11,2 процента, или 545,1 миллиона манатов больше аналогичного показателя 2017 года. Как отмечается в сообщении, эти средства были направлены в фонд оплаты труда, на выплату стипендий и социальных пособий, на закупку лекарств и продовольствия.

В январе-сентябре 49,2 процента расходов госбюджета (7 708,8 миллиона манатов) составил текущие расходы, 39,8 процента (6 235,4 миллиона манатов) - капитальные расходы.

В госбюджете Азербайджана в отчетный период образовался профицит в 423,7 миллиона манатов.

Доходы сводного бюджета за девять месяцев текущего года составили 23 859,6 миллиона манатов. Расходы сводного бюджета составили 17 979,9 миллиона манатов.

В сводном бюджете образовался профицит в размере 5 879,7 миллиона манатов.

Официальный курс на 16 октября составляет 1,7 AZN/USD.