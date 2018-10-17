Мехмет Джахит Турхан: Грузоперевозки по Баку-Тбилиси-Карс будут доведены до 3 млн тонн

Еженедельно посредством железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) осуществляются три грузовых рейса между Турцией, Азербайджаном и Казахстаном.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend в эксклюзивном интервью министр транспорта и инфраструктуры Турции Мехмет Джахит Турхан.



По словам министра, в настоящее время Турция посредством БТК экспортирует строительные материалы, чистящие средства, продовольствие и аграрную продукцию в такие страны, как Азербайджан, Грузию, Узбекистан, Туркменистан, Казахстан, Кыргызстан и Россию, а импортирует, в свою очередь, в основном зерно, железо и цинк.

Министр также отметил, что с начала эксплуатации железной дороги Баку-Тбилиси-Карс было перевезено 100 тысяч тонн грузов в 102 контейнерных поездах.

"Посредством железной дороги БТК в долгосрочной перспективе мы планируем ежегодно перевозить 17 миллионов тонн грузов, а в среднесрочной перспективе выйти на объем в три миллиона тонн грузов" - сказал Турхан.

Министр также отметил, что с введением в строй железной дороги БТК завершилось строительство одного из важных отрезков "Среднего транспортного коридора" в Турции.

Турхан отметил, что коридор БТК стал частью работ по возрождению исторического "Шелкового пути", являющегося не только транспортно-экономическим, но и политическим, культурным и социальным проектом.

"Шелковый путь", по словам министра, является самым протяженным транспортно-торговым коридором в мире.

Общая протяженность "Шелкового пути" составляет 18 тысяч километров, и он охватывает более 60 стран.

"С началом эксплуатации железной дороги БТК Турция смогла создать транспортный коридор между Европой и Азией. В то же время с завершением этого проекта Национальная железнодорожная компания Турции (TCDD Taşımacılık AŞ), входящая в состав нашего министерство, с 15 февраля 2018 года стала членом Международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут", - сказал министр.

Отметим, что 30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту состоялась торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Общая протяженность БТК составляет 826 километров.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения.