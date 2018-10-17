В Азербайджане подешевели эти драгметаллы

17 октября 2018 10:23

В среду цены на золотые, серебряные и платиновые слитки в Азербайджане понизились, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, унция золота 17 октября подорожала по сравнению со вторником на 6,8085 маната, составив 2077.4085 маната, серебра - на 0,0783 маната, до 24.8617 маната, платины - на 6,409 маната, до 1425.042 маната, палладия - на 8,432 маната, до 1845,0525 маната.

Название

17.10.18

16.10.18

Золото

XAU

2077.4085

2084,217

Серебро

XAG

24.8617

24,94

 

Платина

XPT

1425.042

1431,451

Палладий

XPD

1836.6205

1845,0525

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

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