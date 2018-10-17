Международный Банк Азербайджана представил новый имиджевый ролик - ВИДЕО

Международный Банк Азербайджана, в рамках концепта "Банк страны" под лозунгом "Вместе создаем ценность" представил общественности новый имиджевый ролик. Ролик отражает прошлое, настоящий этап развития и взгляд в будущее Банка, занимающего важное место в жизни Азербайджана.

Новый имиджевый видеоролик повествует о крупных проектах, в которых принял участие Международный Банк Азербайджана, а также о возможностях созданных банком в каждой точке страны для различных клиентских сегментов. Внимание акцентируется на клиентоориентированности банка, охвате и доступности сети обслуживания для каждого жителя страны.

Повествование в имиджевом ролике ведется от лица первого банкомата, установленного в Азербайджане в 1997-ом году. Этот банкомат является первым банкоматом страны, обслуживаемым со стороны первого национального процессингового центра Азербайджана (AzeriCard). В ролике от лица банкомата повествуется о времени в котором мы живем. Видеоролик символизирует ценности, создаваемые всеми людьми этой страны.

В качестве музыкального сопровождения используется произведение известного композитора Асафа Зейналлы "Ölkəm", что еще больше усиливает его содержание. Композиция, представленная в новой аранжировке, создает общую гармонию между текстом и изображением.

Исполняющий обязанности Председателя Правления Международного Банка Азербайджана Аббас Ибрагимов сказал: "Этот имиджевый ролик в первую очередь стал выражением нашей благодарности государству, постоянно оказывающему поддержку Международному Банку Азербайджана, и всем людям нашей страны. Эти, ставшие родными отношения, укрепляют банк, и нацеливают его на дальнейшее развитие. Видеоролик акцентирует внимание общественности на положительных процессах, происходящих сегодня в Международном Банке Азербайджана, ставшим современным государственным банком страны. С целью оправдания ожиданий наших партнеров и клиентов мы постоянно обновляемся и движемся вперед, оставив трудности в прошлом".

Имиджевый ролик подготовлен со стороны известной в Азербайджане продакшн-компании "Cinealliance", его режиссером выступил Алексей Ламах. Международный Банк Азербайджана благодарит своих партнеров SOCAR, ПО "Азерхимия", ЗАО Азербайджанские Авиалинии (AZAL), ЗАО "Азербайджанские Железные Дороги" и ООО "Baku Steel Company" за поддержку оказанную во время съемок.

Линк на просмотр видеоролика: https://www.youtube.com/watch?v=26Oh-yNVROk&feature=youtu.be