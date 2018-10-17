Новое достижение "AccessBank"а!

AccessBank, для которого стимулирование безналичных расчетов всегда было одним из приоритетных направлений, добился еще одного успеха в этой сфере.

Так, международная платежная система"Masterсard" объявила AccessBank одним из трех банков-лидеров в увеличении продаж платежных карт "Gold" и "Standard". Победители определились по результатам 2017-2018 гг.

Директор департамента Корпоративного банкинга/Маркетинга "AccessBank"а Гюнай Джалилова сказала: "В первую очередь, хочу отметить, что неоспорима заслуга нашей команды и клиентов в получении данной награды. Как вы знаете, стимулирование безналичных расчетов является одной из основных целей, поставленных перед банковским сектором. Данный фактор и растущие потребности наших клиентов мотивируют нас на достижение новых целей".