Доходы нефтяного фонда Азербайджана превысили $8 млрд

На первое октября 2018 года активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) составили 38,987 миллиарда долларов, увеличившись на 8,88 процента по сравнению с началом текущего года (35,806 миллиарда долларов).

Об этом говорится в сообщении SOFAZ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В январе-сентябре бюджетные доходы SOFAZ составили 14 437,2 миллиона манатов, а расходы - 8 005,9 миллиона манатов.

Доходы Госнефтефонда от реализации нефтегазовых контрактов по итогам третьего квартала составили 13 441,6 миллиона манатов, в том числе доходы от продажи прибыльной нефти и газа - 12 658,1 миллиона манатов, транзитные доходы - 14,2 миллиона манатов, бонусные выплаты - 765,2 миллиона манатов, поакровые выплаты - 4,1 миллиона манатов.

Доходы SOFAZ от управления собственными средствами в январе-сентябре составили 995,6 миллиона манатов.

В структуре расходов SOFAZ трансферты в госбюджет составили 7,788 миллиарда манатов. Расходы на мероприятия по улучшению социально-бытового положения беженцев и вынужденных переселенцев составили 138,6 миллиона манатов, на финансирование проекта реконструкции Самур-Абшеронской оросительной системы - 41,7 миллиона манатов. На обучение азербайджанских студентов за рубежом в рамках госпрограммы на 2007-2015 годы в отчетном периоде было израсходовано пять миллионов манатов. Также 16,7 миллиона манатов было направлено на финансирование проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Расходы по управлению фондом по итогам отчетного периода составили 15,9 миллиона манатов.

Внебюджетные расходы фонда от курсовой разницы по итогам третьего квартала составили 968,7 миллиона манатов.

Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы составляли 271 миллион долларов.

Согласно положению о SOFAZ, средства фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также решение важных общенациональных проблем.

Основными целями Госнефтефонда являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", обеспечения накопления средств для будущих поколений и поддержания текущих социально-экономических процессов в стране.

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