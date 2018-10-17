Эксперт: Экономические реформы стали залогом улучшения позиций Азербайджана в рейтинге ВЭФ

Экономические реформы, проводимые в Азербайджане, стали причиной улучшения позиций страны в "Отчёте о глобальной конкурентоспособности - 2018" Всемирного экономического форума (ВЭФ), подготовленного по новой методологии.

Об этом в среду сказал Trend представитель Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Ниджат Гаджизаде, передает Day.Az.

"Экономические реформы, проводимые в Азербайджане, привели к улучшению позиций страны в данном рейтинге. Уверен, что продолжение реформ позволит республике еще больше укрепить свои позиции в будущих отчетах", - сказал Гаджизаде.

Представитель Центра напомнил, что при составлении отчета применялась методология нового поколения, при этом позиции страны по ряду субиндикаторов, в частности, по семи из 12 ключевых, значительно улучшились.

"Эти субиндикаторы включают в себя такие показатели, как институты, инфраструктура, уровень использования ИКТ, здравоохранение, рынок труда, динамика бизнеса и инновационный потенциал. На специальной странице доклада отмечается, что в Азербайджане на высоком уровне находится социальное равенство. По этому показателю наша республика соседствует с США. Кроме того, согласно показателям отчета Doing Business, Азербайджан занял лидирующие позиции по уровню электроснабжения, набрав максимальное количество баллов, и сохранил их по таким показателям, как воздействие на окружающую среду и инклюзивное развитие", - отметил представитель Центра.

Отметим, что в серьезно изменённую методологию "Отчёта о глобальной конкурентоспособности" ВЭФ включены 68 новых индикаторов, а 84 (74 процента) из 114 индикаторов были исключены. Таким образом, 70 процентов из 98 индикаторов полностью новые. Азербайджан по новой методологии оценивается впервые. Страна вместе с Турцией, Сербией, Грузией, ЮАР и Хорватией попала в седьмой десяток, разместившись на 69 месте.