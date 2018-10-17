Азербайджанцы стали чаще выезжать за рубеж - ЦИФРЫ

Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж с января по сентябрь этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло на 14,1 процента, достигнув 3 562,9 тысячи человек, говорится в сообщении Госкомстата, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Из них 30,7 процента выезжали в Иран, 30,3 процента - в Грузию, 19,4 процента - в Россию, 13,2 процента - в Турцию, 1,6 процента - в Украину, один процент - в ОАЭ и 3,8 процента - в другие страны.

Среди выехавших 66,4 процента составили мужчины, 33,6 процента - женщины.

За указанный период число посетивших Иран и Грузию граждан Азербайджана выросло на 53,2 и 2,7 процента соответственно, а число посетивших Россию и Турцию уменьшилось на 1,4 и 1,3 процента соответственно.

За этот период 80,3 процента граждан Азербайджана воспользовались железнодорожным и автомобильным транспортом, 18,9 процента - воздушным, 0,8 процентов - водным транспортом.