Депутат: Отчет ВЭФ демонстрирует интерес мировой политической и экономической элиты к Азербайджану

Отчет Всемирного экономического форума о глобальной конкурентоспособности не только продемонстрировал успехи и достижения Азербайджана, но и интерес мировой политической и экономической элиты к стране. При анализе отчета наглядно видно, что Азербайджан стал для стран мира образцом динамизма и устойчивости.

Об этом в среду сказала Trend председатель Низаминской районной организации партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Садагат Велиева, передает Day.Az.

По ее словам, в отчете ясно отмечено, что Азербайджан значительно улучшил свои позиции по таким индикаторам, как образование, динамика бизнеса.

"Важным аспектом, который стоит особо отметить, является то, что в отчете о глобальной конкурентоспособности Азербайджан подчеркивается как страна с высоким уровнем социального равенства в мире. Именно этот аспект демонстрирует, насколько продвинулась наша страна в процессе строительства социального государства", - отметила депутат.

Велиева добавила, что Азербайджан по уровню энергообеспечения населения набрал 100-процентный балл и поднялся на первое место.

"Это отнюдь неслучайно. Потому что под руководством Президента Ильхама Алиева в Азербайджане были достигнуты серьезные успехи в сфере социальной инфраструктуры. Только за последние 15 лет в Азербайджане построено более 440 мостов, более 3100 школ, 642 медучреждения, 43 олимпийских спортивных комплекса, 265 тысяч вынужденных переселенцев были обеспечены новыми домами, квартирами, построено 30 электростанций, газификация в регионах достигает 95 процентов, обеспечение населения бесперебойной питьевой водой достигло 70 процентов, построены четыре водохранилища - Тахтакерпю, Шамкирчай, Гейтепе, Товузчай", - отметила Велиева.

По ее словам, все это однозначно служит спокойной жизни азербайджанского народа.