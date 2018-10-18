Представители турагентств и СМИ Латвии посетили Баку - ФОТО

Согласно информации, предоставленной Day.Аz туристической компанией Rantur, 7-10 октября 2018 года туристическая компания Rantur при поддержке и активном содействии посольства Латвии в Азербайджане, Государственного агентства Азербайджана по туризму принимала представителей туристических агентств и СМИ Латвии. Гости прибыли из Риги прямым рейсом авиакомпании Air Baltic.

Гостей приняли посол Латвии Юрис Маклаковс, советник Вия Буша, председатель Государственного агентства Азербайджана по туризму Фуад Нагиев, а также министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, глава межправительственной комиссии Азербайджан-Латвия Мухтар Бабаев.

Гостям были организованы экскурсии по основным туристическим маршрутам нашей столицы, таким как - Старый город, Центр Гейдара Алиева, Нагорный парк, Янардах и т.д. Занавесь тайн Старого города была открыта гостям со стороны историка Фуада Ахундова. В программу экскурсий также входило ознакомительное посещение винодельни и виноградников "Fireland Vineyards", что находится в получасе езды от центра Баку. В ходе экскурсии, а также следом проведенной дегустации, которую проводил один из ведущих специалистов Азербайджана - Азиз Гасымов, группа смогла оценить успехи и огромный потенциал Азербайджана в области виноградарства, производства вин, а также перспектив развития энотуризма Страны огней. Последним пунктом программы было посещение Яшыл Базара, где гости ознакомились с продукцией азербайджанских фермеров.

На заключительном ужине, гости поделились своими незабываемыми впечатлениями и эмоциями, которые их переполняли. Они были приятно удивлены красотой, гостеприимством и симбиозом современного Баку с настолько богатой историей. Прощаясь, все с уверенностью заявили, что хотели бы еще раз посетить нашу столицу и окунуться в историческую атмосферу пропитанной каждой улочкой старинного города и будут с нетерпением ждать встречи со своими друзьями, читателями и клиентами, чтобы настойчиво рекомендовать посетить Азербайджан.