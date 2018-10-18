В Азербайджане подорожало золото

18 октября 2018 10:20

Стоимость золота в Азербайджане в четверг повысилась, серебро, платина и палладий снизились в цене, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, унция золота 18 октября подорожала по сравнению со средой на 3,0515 маната, составив 2080,46 маната. Унция серебра снизилась в цене на 0,0394 маната, до 24,8223 маната, платины - на 9,5965 маната, до 1415,4455 маната, палладия - на 12,563 маната, до 1824,0575 маната.

Название

18.10.18

17.10.18

Золото

XAU

2080,46

2077,4085

Серебро

XAG

24,8223

24,8617

 

Платина

XPT

1415,4455

1425,042

Палладий

XPD

1824,0575

1836,6205

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

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