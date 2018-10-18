В Азербайджане подорожало золото

Стоимость золота в Азербайджане в четверг повысилась, серебро, платина и палладий снизились в цене, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, унция золота 18 октября подорожала по сравнению со средой на 3,0515 маната, составив 2080,46 маната. Унция серебра снизилась в цене на 0,0394 маната, до 24,8223 маната, платины - на 9,5965 маната, до 1415,4455 маната, палладия - на 12,563 маната, до 1824,0575 маната.

Название 18.10.18 17.10.18 Золото XAU 2080,46 2077,4085 Серебро XAG 24,8223 24,8617 Платина XPT 1415,4455 1425,042 Палладий XPD 1824,0575 1836,6205

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

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