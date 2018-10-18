Азербайджан в отчете ВЭФ занял первое место среди стран СНГ по показателю «Охраны интеллектуальной собственности»

Азербайджан в отчете Всемирного экономического форума занимает первое место среди стран СНГ по показателю "Охраны интеллектуальной собственности".

Об этом говорится в комментарии Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана в связи с отчетом о глобальной конкурентоспособности (GCI-2018), изданном Всемирным экономическим форумом на 2018 год, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отмечается, что в соответствие с обнародованным в отчете рейтингом конкурентоспособности стран, Азербайджан занимает 69 место.

"Подсчет осуществлялся на основе новой методики, значительно отличающейся от ранее применяемой методики. Рейтинг составляется по 12 позициям. Первая позиция - "Институты" весьма важна с точки зрения интеллектуальной собственности. По этой позиции Азербайджан набрал 4,8 балла и занял 36 место (в прошлом году занимал 37 место). По показателю "Охрана интеллектуальной собственности" Азербайджан занимает первое место среди стран СНГ и, превышая Армению на 30 ступеней, и Грузию на 54 ступеней, является безоговорочным лидером среди стран Южного Кавказа", - говорится в комментарии Агентства.

Также отмечается, что Россия находится на 85, Украина - на 114 месте по данному показателю.

В Агентстве сообщили, что позиция "Инновации" в определенной степени связана с интеллектуальной собственностью.

"Азербайджан по позиции "Инновация" занимает 71 место, опережая Грузию и Казахстан, находящихся на 85 и 87 местах соответственно. По этой позиции лидируют Российская Федерация (36 место) и Украина (58 место)", - говорится в сообщении Агентства.

В отчете также говорится, что Азербайджан по показателям "заявление по патентам" и "заявление по товарным знакам" занимает 87 и 101 места соответственно.

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