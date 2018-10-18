Госагентство по туризму Азербайджана намерено открыть зарубежные представительства

Государственное агентство по туризму Азербайджана намерено открыть зарубежные представительства, сказал в четверг на Национальном туристическом саммите председатель ведомства Фуад Нагиев.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, необходимо приумножить усилия, чтобы познакомить весь мир с туристическим потенциалом Азербайджана. Созданное в апреле этого года агентство проделало большую работу за прошедший период, добавил Нагиев.

Отметив, что сфера туризма в стране прошла очень успешный путь развития за последние годы, председатель агентства подчеркнул значимость развития образования в этой области.

Нагиев добавил, что агентство также будет предпринимать меры для повышения качества и спектра услуг для туристов.

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