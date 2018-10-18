В Азербайджане составят онлайн-рейтинг отелей

В Азербайджане будет составлен онлайн-рейтинг отелей, как это предусмотрено стратегией по туризму. Об этом в четверг, выступая на Национальном туристическом саммите, сказал исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Сенгстшмидт, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам исполнительного директора, экскурсоводам предоставят сертификаты: "Готовится проект по историческим заповедникам, и первый проект по их эффективному использованию будет реализован в Басгальской зоне".

Сенгстшмидт подчеркнул, что на территории Государственного культурно-исторического и природного заповедника "Янардаг" будет открыт прекрасный выставочный центр. "Расширяется также существующая инфраструктура в зимне-летнем туристическом комплексе "Шахдаг". Круглосуточно работающая "горячая линия", использование информационных технологий - очень важные инструменты для нас. Мы представим предложения, которые связаны со стимулирующими мерами", - отметил исполнительный директор.

Сенгстшмидт добавил, что обозначено много целей для развития туризма в Азербайджане, и сегодня будет представлена первая из них - туристический бренд. "Презентация этого бренда мировой общественности состоится в ноябре текущего года на туристической выставке в Лондоне (London WTM)", - отметил исполнительный директор.

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