"AccessBank" превратил "UNEC Business Conversation Club" в традицию - ФОТО

Один из успешных проектов, реализованных со стороны "AccessBank"а в UNEC, превратился в традицию.

Отметим, что реализованный банком проект "UNEC Business Conversation Club" был воспринят со стороны студентов с большим интересом, что способствовало тому, что стороны договорились о превращении данного проекта в традицию. Таким образом, 17-го октября состоялось открытие очередного проекта "UNEC Business Conversation Club".

Открывший мероприятие вступительным словом декан факультета "Финансы и бухгалтерия" Герай Мусаев выразил удовлетворение уровнем сотрудничества между UNEC и "AccessBank"ом: "Вы были свидетелями того, как успешно был реализован первый проект. Не сомневаюсь, что очередной проект будет не менее успешным".

Проректор Саадат Гандилова отметила, что реализуемые со стороны "AccessBank"а проекты в UNEC способствовали укреплению имиджа банка в вузе: "Я неоднократно слышала, как студенты с восхищением говорят о проекте "UNEC Business Conversation Club" и это очень радует меня".

В свою очередь, заместитель председателя правления "AccessBank"а Альбрехт Сабелус назвал "UNEC Business Conversation Club" очень эффективным проектом: "Я также был вовлечен в данный проект и с уверенностью могу сказать, что как студенты, так и "AccessBank" получили огромную пользу от этого проекта".

Директор деапартамента Корпоративного банкинга/Маркетинга "AccessBank"а Гюнай Джалилова указала, что на этот раз проект будет состоять из 10 сессий: "Несомненно, наш первый проект был очень успешным. Наряду с этим, он дал нам возможность набраться опыта, который позволит нам сделать очередной "UNEC Business Conversation Club" еще более интересным и эффективным".

Доцент кафедры "Иностранных языков" UNEC, автор проекта "UNEC Business Conversation Club" Хавер Гаджиева: "Когда мы начинали данный проект, мы даже не могли подумать, что "UNEC Business Conversation Club" окажется столь успешным. Дело учителя - учить, а студента - учиться. Меня очень радует, что все как следует справились со своей работой!"

Отметим, что "AccessBank" оказал поддержку проекту "UNEC Business Conversation Club", который стартовал в мае текущего года и длился 8 недель. В рамках проекта студенты обучались деловому английскому языку. Наряду со специалистами İELTS, сотрудники банка также были гостями проекта и на английском языке делились со студентами своим опытом.

Добавим, что в ходе проекта в банке для студентов была организована экскурсия, во время которой они получили возможность поближе ознакомиться с деятельностью различных структурных подразделений банка. Кроме того, по завершению "UNEC Business Conversation Club" участники проекта прошли трехнедельную практику в "AccessBank"е и получили соответствующие сертификаты.