Азербайджанский поселок станет крупным туристическим центром

Горный поселок Басгал в Исмаиллинском районе Азербайджана станет крупным туристическим центром.

Об этом, выступая в четверг на Национальном туристическом саммите, сказал исполнительный директор Национального бюро по развитию туризма Флориан Зенгстшмидт, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В Басгале мы будем уделять внимание возрождению производства национальных женских платков - келагаи. Будем стараться заложить основы продолжительного развития Басгала, чтобы люди жили там и занимались бизнесом. Этим мы добьемся, чтобы Басгал стал крупным туристическим центром", - сказал Зенгстшмидт.

По его словам, новая стратегия туризма охватывает все туристические сферы, деятельность нацбюро финансируется государством, и большая часть этого финансирования будет направлена на пропаганду Азербайджана за рубежом.

Он также подчеркнул, что в Германии, Китае, России, Индии, Саудовской Аравии и ОАЭ откроются представительства Нацбюро по развитию туризма Азербайджана.

Отметим, что посёлок Басгал расположен в Исмаиллинском районе на высоте 998 метров над уровнем моря и входит в государственный культурно-исторический заповедник и охраняется государством.

Согласно мнению ряда историков, Басгал был основан в IV веке, здесь много древних памятников, такие как старая чинара XVI века, расположены средневековые мечети, одна построена в XI веке, вторая - в XIV веке, есть средневековое кладбище. Сохранилась старая баня, датируемая XVI веком, которая работала до недавнего времени.

Шелкоткачество, производство национальных женских платков - келагаи известны здесь с древнейших времен. В советское время большим спросом пользовались плюшевые ковры с маралами и мишками - их тоже ткали здесь, в Басгале.

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