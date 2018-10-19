Производство бройлеров в Азербайджане: грамотная забота о потребителях

"Ты есть то, что ты ешь"! Известная фраза Гиппократа о прямом влиянии качества продуктов питания на наш организм еще раз подчеркивает то, что о здоровье не задумывается лишь равнодушный к своему образу жизни человек. Не секрет, что человеческий организм получает почти все необходимые для обеспечения жизнедеятельности вещества именно через пищу и воду, а большинство заболеваний связано с неправильным рационом и качеством продуктов питания. Поэтому на сегодняшний день мы все чаще задаемся вопросами: "Что я ем?" и "Как эти продукты влияют на мое здоровье?"

Одним из диетических и здоровых продуктов питания является мясо курицы, которая оказывает положительное влияние на жизнедеятельность наших органов. Но каков уровень качества бройлеров местного производства, и на что, в первую очередь, нужно обращать внимание при покупке куриного мяса.

На эти и многие другие наши вопросы ответил ведущий эксперт-консультант Борис Геннадиевич Беленький , который с 2005 года ведет активную работу по обслуживанию промышленных птицекомплексов в Азербайджане, России, Украине, Казахстане, Узбекистане и других странах, а также много лет возглавлял в Израиле один из крупных промышленных птицекомплексов по выращиванию бройлеров.

- Борис Геннадиевич, расскажите, что такое мясо бройлеров?

- Мясо бройлеров является самым распространенным и доступным по цене источником животного белка в мире. При этом ни один вид мяса не имеет в своем составе столько важных для человеческого организма веществ, сколько их содержится в мясе бройлеров. Оно богато белком (18-20 гр.) и имеет низкий уровень холестерина, в нем мало жира и много аминокислот. Из-за этих положительных свойств мясо бройлеров производится почти во всех странах мира. Важно, что продукт богат витаминами и минералами. Среди них: витамины А, В1, В2, В3, В5, В6, В9, С, Е; калий; сера; натрий; магний; железо; цинк; кальций; фосфор.



- Каково влияние мяса бройлеров на наш организм, при его употреблении в пищу?

- В состав мяса бройлеров входят незаменимые аминокислоты, которые необходимы человеческому организму при активации мышечного роста, что является немаловажным для спортсменов и людей, придерживающихся определенной диеты; развитии умственной и физической составляющей; укреплении ногтей и волос.

Бройлерное мясо богато такими важными для человеческого организма аминокислотами как триптофан и изолейцин. Мало кому известно, что, если у человека недостаточное количество триптофана в крови, он подвержен частым депрессиям, бессоннице, тревоге и головным болям. Недостаток изолейцина же приводит к головным болям, быстрой утомляемости, снижению аппетита, нервозности.



- То есть мы смело можем относить мясо бройлера к полезным продуктам питания?

- Опираясь на вышесказанное мы, как эксперты, можем с уверенностью заявить, что мясо бройлеров обладает многими богатыми свойствами и является полезным продуктом питания, рекомендующимся к регулярному употреблению. К примеру, оно нормализует обмен веществ, положительно влияет на работу репродуктивных органов как афродизиак, улучшает зрение, восстанавливает силы, улучшает кровообращение, укрепляет зубы, избавляет от стресса и депрессий, а также поддерживает кровяное давление в норме. Также хотелось бы добавить, что мясо бройлеров выгодно отличается от мяса крупного рогатого скота своими диетическими свойствами, так как в своем составе содержит низкое количество жиров. Поэтому трудно представить современного человека без этого продукта.



- Бытует мнение, что мясо курицы, выращенной промышленным способом, несколько уступает в своей полезности домашней курице. Насколько можно доверять этому предположению?

- Как вы отметили, существует два способа выращивания куриц: в домашних условиях и промышленным способом. Но на сегодняшний день мы уже не можем говорить о преимуществе одного над другим. Почему? Дело в том, что наука птицеводства стремительно развивается и совершенствуется. Поэтому сегодня вполне реально производство бройлеров с минимальным количеством лекарственной поддержки, с четким контролем периода выведения того или иного препарата из организма птицы до забоя.

Мясо птицы это одно из наиболее диетических источников белка, поэтому с каждым днем оно набирает популярность среди потребителей. Если говорить о 100% диете, то тут не рекомендуется употребление жировой ткани, где накапливаются все жиры птиц. Но это правило распространяется как на домашних, так и промышленных кур.

Не можем не сказать про вредный холестерин, высокое содержание которого в организме может быть вызвано чрезмерным употреблением жареного и копченого мяса, генетической предрасположенностью, низкой физической активностью, низким содержанием в рационе человека овощей и фруктов. Но опять-таки это касается как домашней птицы, так и мяса бройлеров.

- Вы упомянули, о развитии науки птицеводства. Каких усовершенствований достигла данная сфера и следуют ли азербайджанские производители за новыми тенденциями?

- Сегодня в мире значительно растет потребление бройлерного мяса. Следовательно, растет и озабоченность качеством выращенной курицы. Не секрет, что в Азии, на Западе и т.д. уже давно выработаны совершенно иные нормы производства мяса. К сожалению, то, что сейчас осталось в Азербайджане, это, в основном, старые советские хозяйства. Элементарно, мы можем наблюдать, что промышленные птицефабрики расположены очень близко друг от друга. Это говорит о том, что если произойдет заражение поголовья птицы одной фермы, то оно моментально перенесется на близлежащие фермы. Поэтому, зачастую птицефабрики, работающие по старой системе, не соблюдающие нужного уровня биобезопасности, вынужденно пичкают кур антибиотиками, чтобы снизить заболеваемость и падеж.

Промышленное производство всегда подразумевает, что курице можно давать с кормом необходимые лекарственные препараты, но главной задачей современного производителя является снижение этой необходимости до минимума. И на сегодняшний день предоставляется уйма способов решения этой проблемы. К примеру, соблюдение норм биологической безопасности, изоляция объектов птицекомплексов, внедрение грамотного внутреннего контроля, работа с персоналом и, конечно, выращивание бройлеров по современным стандартам. Придерживаясь этих норм и правил, производители могут повысить уровень качества мясной продукции.

- Один из главных принципов современного человека - быть всегда в форме. Поэтому многие стараются избегать продуктов питания, которые могут им помешать в формировании идеальной фигуры. Может ли мясо бройлеров приводить к ожирению?

- Исключено. Ведь мясо бройлеров считается абсолютно диетическим. Оно идеально подходит как для детского, так и для спортивного питания. Количество калорий же в продукте зависит от того, каким способом приготовлена та или иная часть тушки: самым низкокалорийным считается филе, в котором всего 113 кКал, в окороках 180 кКал, в мякоти бедра без кожи - 241 кКал.

Если вы добавляете к мясу масло и майонез в приличных количествах, то естественно, об абсолютной диетичности мяса говорить уже неуместно.

- Расскажите, пожалуйста, подробней, какие породы бройлеров выращиваются и в дальнейшем оказываются на наших прилавках?

- Во всем мире, в том числе и в Азербайджане, для выращивания бройлеров используются два основных кросса: Ross-308 и Cobb-500.

Основным отличием бройлеров Cobb-500 являются белые перья и генетически заложенная желтизна кожи, в связи с этим, даже при кормлении обычными непигментированными кормами, кожа птицы при забое будет всегда слегка жёлтоватой. В сравнении с другими кроссами бройлеров Cobb-500 выделяется высокой продуктивностью роста и меньшим сроком откорма. В 35 дней средний вес птицы должен быть 1,9 кг, в 42 - дня 2,6 кг. Кросс цыплят Cobb-500 во всём мире считается очень эффективным бройлерным кроссом.

Бройлеры кросса Ross-308 же дают большее количество инкубационных яиц и высокий процент выводимости цыплят, что позволяет быть конкурентоспособным на рынке производства цыплят-бройлеров. Отличительными особенностями бройлера Ross-308 являются интенсивный рост и скороспелость, низкорослость, могучая мускулатура, не желтая тушка, устойчивая производительность и сравнительная простота выращивания

- Ориентируясь на местных производителей, что вы могли бы сказать о качестве куриной продукции в торговых сетях Азербайджана?

- Мы с коллегами уже давно работаем в качестве внешних профессиональных консультантов для различных птицекомплексов в Азербайджане. Однозначно можно сказать, что сфера птицеводства в республике активно развивается. Огромным достижением является то, что продукт местного производства практически вытеснил импортное куриное мясо. Изо дня в день растет ассортимент и качество мяса бройлеров.

Надеемся, что в скором времени на прилавках появятся продукты более глубокой переработки. Речь идет о полуфабрикатах, качество которых могло бы быть настолько высоким, что потребители все-таки сделали бы выбор в пользу покупки готовых изделий и экономии времени нежели домашней готовке.

- А о каких проблемах можно говорить касательно качества мяса местной птицеводческой отрасли?

- В этом контексте следует подчеркнуть, что качество продукта зачастую очень зависит от обеспеченности птицекомплекса профессиональными кадрами. К сожалению, на сегодняшний день мы можем говорить о нехватке профессиональных кадров. Эта проблема актуальна не только для Азербайджана, но и в целом для птицеводческой отрасли стран СНГ.

Что же касается уровня контроля со стороны государственной ветеринарной службы, то мы считаем, что он должен быть гораздо выше. В связи с этим положительным шагом является издание Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым указа о создании "Food security agency", деятельность которой и направлена на контроль качества выпускаемой в стране продукции. Безусловно, необходимы меры со стороны государственной ветеринарной службы, направленные на повышение уровня контроля качества продукции в процессе производства, транспортировки и реализации.

Также справедливо будет отметить проблему отсутствия полноценного союза производителей мяса бройлеров. Нет единых норм и правил для всех производителей мяса бройлеров, нет собственного лабораторного комплекса по диагностике болезней птицы, нет плановой системы повышения квалификации персонала и т.д. К этому ряду я бы добавил существование ошибочного мнения о том, что тушка малого веса это якобы натуральный цыпленок. И поэтому в торговых сетях республики наибольшим спросом пользуются тушки бройлеров с крайне низким весом в 1.2-1.4 кг.



- Хотелось бы услышать мнение профессиональных экспертов как раз по поводу веса.

- Дело в том, что при выращивании бройлеров есть четкие стандарты и табличные товарные кондиции, которые позиционирует заводчик пород. Все мировые селекционные компании прикладывают колоссальные усилия и вкладывают огромные средства в развитие генетического потенциала парод бройлеров. Именно высокий генетический потенциал кроссов бройлеров позволяет четко регламентировать товарные кондиции. Есть простые и понятные правила, которые применяются со стороны производителей при выращивании той или иной породы.



- А можно поподробнее?

- Традиционно бройлеров выращивают до 38-42 дня. За это время птица достигает требуемых товарных кондиций, достигает наиболее рационального соотношения между костной и мышечной тканью в пользу мышечной ткани, и это ведь самое главное для потребителя. Бройлеры отправляются на убой, имея уже живой вес 2.5-2.8 кг.

Порода Ross-308, о которой я говорил выше, генетически выведена на то, чтобы на 30-35 день достигать веса 2-2.2 кг. И если вы на прилавке видите эту же породу, но с меньшим весом, то не стоит принимать ее за фермерского цыпленка, выращенного без медикаментозной поддержки. Это означает, что перед вами недоразвитый организм, который либо плохо кормили, либо преждевременно отправили на убой. Цыпленка, который к 35 дню жизни должен был весить 2 кг, а весит он всего 1.2, можно считать дегенеративным телом, которое недополучало еду и, соответственно, не смогло сформировать полноценно все те белки, витамины, аминокислоты, которые содержатся в уже сформировавшихся курах.

- Вы говорите о товарных кондициях... То есть, тушки бройлеров весом 1.2-1.4 кг не должны быть на прилавке?



- Тушки с низкими весами не выгодны никому: ни производителю, который не реализует до конца генетический потенциал породы бройлеров, ни потребителю, который получает продукт с низким выходом мяса. Сегодня в Азербайджане потребитель считает, что такая вот тушка весом 1.2-1.4 кг является наиболее здоровой, что в ней нет гормонов. Как мы отметили выше, покупатель думает, что тушки с большим весом выращены на гормонах, что они инжектированы водой, выращены с применением ГМО. Это большое заблуждение. Именно выращивая тушки высоких весов, производитель имеет возможность обеспечить необходимую технологичность и безопасность процесса производства, обеспечить птице чистый период за 5 суток до убоя без дачи препаратов в питьевой воде и комбикормах. Очень сложно соблюсти все технологические нюансы и дать тушку большого веса. Это требует высокого уровня оснащенности производства и высокого профессионализма персонала птицекомплекса. А товарные кондиции есть в любой сфере производства.

Приведу такой простой пример: выращивать маленькие яблоки гораздо проще, чем большие. Надо уметь выращивать большие яблоки, это затратнее, сложнее. Их цена выше, они имеют более привлекательный товарный вид.

Несомненно, существуют особые технологии выращивания бройлеров с низким весом. Но такая тушка с весом 1.2-1.4 кг, выращенная по особой технологии без применения кокцидиостатиков и антибактериальных препаратов, должна стоить в 2-3 раза дороже для потребителя. Это особая ниша рынка био-продуктов.

Если мы посмотрим сегодня на прилавки торговых сетей в США, где потребление мяса бройлеров самое высокое в мире, то увидим, что средний вес тушки бройлера находится в диапазоне 1.8-2.5 кг. Увидим, что большие тушки пользуются большим спросом, ведь даже выход мяса из такой тушки выше.

- То есть покупателю не стоит верить, что крупный вес курицы достигается повышенным применением гормонов роста?



- Нет-нет. Мы с уверенностью можем заявить, что для выращивания бройлеров сегодня не применяются гормоны роста. Высокий вес за короткое время выращивания достигается лишь благодаря генетическому потенциалу птицы и технологиям выращивания. Но в ходе выращивания при необходимости применяются кокцидиостатики, антибактериальные препараты, сульфаниламиды и т.

- Для многих загадка в каких условиях происходит выращивание фабричных куриц. Не прольете ли свет на данный вопрос?

- На этот счет я могу сказать, что выращивание бройлеров на сегодняшний день - это очень сложный и высоко технологичный процесс. Бройлеров выращивают напольно, в специально оборудованных птичниках, которые оснащены системами вентиляции, обогрева, поения, кормления, контроля микроклимата. Требования к условиям выращивания бройлеров растут из года в год. И производители на максимальном уровне стараются соответствовать установленным нормам и требованиям.

- Ваши прогнозы на будущее касательно рынка птицеводства в Азербайджане.

- Однозначно можно сказать, что рынок мяса бройлеров в республике активно развивается, спрос на мясо бройлеров растет. Мы видим, что на рынке уже существуют производители, которые отвечают всем установленным требованиям и стараются повышать уровень производства.

Как говорится, "в здоровом теле - здоровый дух". Из беседы с экспертом Борисом Геннадиевичем Беленьким следует, что состав продуктов питания и их свойства непосредственно влияют на здоровье, физическое развитие, трудоспособность, эмоциональное состояние и в целом на качество и продолжительность жизни. Трудно найти другой фактор, который бы оказывал такое серьезное воздействие на организм человека. Поэтому призываем наших читателей обращаться к доверенным производителям и пополнять свой рацион только здоровыми и полезными для нашего организма продуктами питания.