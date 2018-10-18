Джавид Гурбанов награжден медалью «Российских железных дорог» - ФОТО

В Москве состоялось 69-e заседание Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии приняла участие делегация во главе с председателем ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавидом Гурбановым. В рамках мероприятия председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов был награжден юбилейной памятной медалью в честь 15-летия создания ОАО "Российские железные дороги". Медаль вручил президент РЖД Олег Белозеров.

Как говорится в сообщении ЗАО, ракспространенном в четверг, в ходе заседания были обсуждены вопросы выполнения решений 68-го заседания Совета и итоги эксплуатационной работы сети железных дорог за девять месяцев 2018 года; итоги работы пассажирского комплекса в международном сообщении за девять месяцев 2018 года; итоги разработки графика движения поездов, плана формирования грузовых поездов и плана формирования вагонов с контейнерами в международном сообщении на 2018/2019 год; итоги переписи грузовых вагонов, проведенной в мае 2018 года, и предварительные результаты переписи контейнеров, проведенной в сентябре 2018 года; состояние взаиморасчетов между железнодорожными администрациями за восемь месяцев 2018 года; тарифная политика железных дорог на перевозки грузов в международном сообщении на 2019 фрахтовый год; план НИОКР железнодорожных администраций; смета расходов на обеспечение деятельности Дирекции Совета на 2019 год; смета расходов на обеспечение деятельности Информационно-вычислительного центра железнодорожных администраций, включая возмещение расходов ГВЦ - филиала ОАО "РЖД", на 2019 год; вопросы распределения знака "Почетный железнодорожник" в 2019 году, а также повестка дня, дата и место проведения 70-го заседания Совета.

По завершении мероприятия подписан итоговый протокол.

Отметим, что ЗАО "Азербайджанские железные дороги" является членом Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества с 1992 года.