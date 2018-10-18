Госкомтаможня: Новый контрольно-пропускной пункт на границе Азербайджана и Грузии расширит возможности Шелкового пути

Новый контрольно-пропускной пункт, который будет построен на границе Азербайджана с Грузией, еще больше расширит возможности Шелкового пути.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend в четверг в ходе встречи с послом Грузии в Азербайджане Зурабом Патарадзе сказал председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана генерал-лейтенант таможенной службы Сафар Мехтиев, говорится в сообщении Госкомтаможни.

Председатель комитета выразил удовлетворение связями между двумя странами в таможенной сфере и сказал, что деловые и эффективные отношения создают благоприятные условия для роста товарооборота между двумя странами, успешной реализации проектов в сфере логистики и транспортной сфере.

Мехтиев также рассказал о проектах по модернизации системы таможенной сферы в рамках осуществляемых в стране реформ. Было отмечено, что их цель - простое и быстрое осуществление международной торговли за счет увеличения числа и повышения уровня предоставления электронных услуг, расширения области применения таможенной системы "зеленый коридор" и обеспечения прозрачности.

Председатель комитета рассказал о новом контрольно-пропускном пункте, который будет построен на границе двух стран и еще больше расширит возможности Шелкового пути, о совместном механизме контроля соответствующих структур обеих стран.

Посол Грузии поблагодарил за теплую встречу и сказал, что экономические и политические отношения между Азербайджаном и Грузией развиваются по восходящей линии, деловой и эффективный диалог между таможенными органами обеих стран также вносит вклад в развитие этих связей.

Посол коснулся важности реализации новых проектов в туристической сфере обеих стран и рассказал о работе и шагах, которые будут проделаны в этом направлении. Было подчеркнуто, что Азербайджан постоянно поддерживает Грузию во всех сферах, и выразил уверенность в том, что эти связи будут развиваться и в дальнейшем.