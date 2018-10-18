Туристы из стран Ближнего Востока предпочитают отдыхать в дорогих отелях Азербайджана

Туристы, прибывающие в Азербайджан из стран Ближнего Востока, предпочитают дорогие отели, отдых класса люкс.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend ,в четверг во время выступления на Национальном туристическом саммите сказал директор департамента управления международными рынками Нацбюро по развитию туризма Азербайджана Севиндж Зейналлы.

По ее словам, туристы из европейских страны больше предпочитают путешествия в регионы, экотуры.

"Представительства Бюро по туризму Азербайджана будут работать согласно этой стратегии и оказывать помощь в пропаганде туризма в Азербайджане", - добавила Зейналлы.

Председатель Госагентства по туризму Фуад Нагиев отметил, что уровень предоставления услуг туристам является одним из важных аспектов развития туризма.

По его словам, каждый, кто трудится в сфере туризма, должен быть заинтересован в повышении уровня предоставляемых услуг, и сказал, что Госагентство предпринимает шаги в этом направлении.

Отметим, что в январе-сентябре этого года в Азербайджан прибыло 2208,6 тысячи иностранцев и лиц без гражданства из 193 стран мира, что на 6,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,