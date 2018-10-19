В Китае представлены транзитные возможности Азербайджана
19 октября 2018 00:13 180
В четверг при организационной поддержке Международной торговой палаты Китая и Международной торговой палаты "Шелковый путь" в городе Чжанцзяцзе китайской провинции Хунань прошел саммит по случаю пятилетия инициативы "Один пояс - Один путь", говорится в сообщении министерства экономики Азербайджана, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Глава офиса Координационного совета по транзитным перевозкам Азербайджана Руфат Байрамов выступил на обсуждении касательно роли государственных структур в развитии международных связей в рамках инициативы "Один пояс - Один путь".
Байрамов рассказал участникам саммита о проходящих через Азербайджан транспортных коридорах, о транзитных возможностях страны, работах, проводимых по развитию инфраструктуры, а также реализуемых в стране проектах.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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