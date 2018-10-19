Азербайджан ведет переговоры с зарубежными инвесторами по привлечению средств на рынок микрокредитования

Ассоциация микрофинансирования Азербайджана (AMFA) ведет переговоры с иностранными инвесторами о привлечении средств на рынок микрокредитования страны. Об этом, как передает Day.Az, сообщила Trend исполнительный директор AMFA Жаля Гаджиева.

По ее словам, ассоциация провела переговоры примерно с 20 инвесторами из Голландии, Германии, Франции, США. Одна из азербайджанских небанковских кредитных организаций (НБКО) добилась привлечения повторных инвестиций.

"Надеемся, что в следующем году увеличится число реинвестирования. Мы проводим в этом направлении переговоры", - сказала она.

При этом Гаджиева отметила, что некоторые зарубежные инвесторы находятся в позиции ожидания улучшения ситуации на рынке микрокредитования.

"Они ожидают, что в следующем году после улучшения ситуации на рынке они могут проявить интерес для реинвестирования своих средств в Азербайджан", - сказала она.

Отметим, что, согласно данным Центрального банка Азербайджана, по состоянию на первое сентября 2018 года кредитный портфель небанковских кредитных организаций (НБКО) составил 401,1 миллиона манатов, что на 11,32 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетном периоде доля НБКО на кредитном рынке Азербайджана сократилась с 3,7 процента до 3,3 процента.

Официальный курс на 15 октября составляет 1,7 AZN/USD.