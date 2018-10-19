В Азербайджане подорожало золото

Стоимость золота, серебра и палладия в Азербайджане в пятницу повысилась, платина снизилась в цене, следует из данных, опубликованных Центральным банком.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, унция золота 19 октября подорожала по сравнению с четвергом на 6,137 маната, составив 2086,597 маната, серебра - на 0,0229 маната, до 24,8452 маната, палладия - на 11,152 маната, до 1835,2095 маната. Унция платины снизилась в цене на 4,0545 маната, до 1411,391 маната,

Название 19.10.18 18.10.18 Золото XAU 2086,597 2080,46 Серебро XAG 24,8452 24,8223 Платина XPT 1411,391 1415,4455 Палладий XPD 1835,2095 1824,0575

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

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