Kapital Bank стал первым банком страны, присоединившимся к системе SWIFT gpi

С целью роста клиентской удовлетворенности и еще большего усовершенствования качества обслуживания, Kapital Bank представил очередное новшество. Банк впервые в Азербайджане и южно-кавказском регионе присоединился к системе SWIFT gpi.

SWIFT gpi - это новый стандарт международных расчетов, который позволяет значительно улучшить качество обслуживания клиентов при осуществлении международных платежей за счет повышения скорости, прозрачности и непрерывного отслеживания платежей. На данный момент 280 банков мира использует эту систему.

SWIFT gpi обладает рядом преимуществ: отслеживание международных платежей посредством системы; возможность ускорения процессов в платежной цепочке; экономия времени; прозрачность в показателях времени и средств, затраченных на процесс оплаты в платежной цепочке; прогнозирование обращения денег во время перевода крупных средств и более быстрое составление отчетности с точки зрения оптимизации управления ликвидности.

Следует отметить, что руководителем Группы Пользователей SWIFT является заместитель Председателя Правления Kapital Bank и Директор по информационным технологиям Нахид Зейналов, а секретарем - Менеджер по международным связям отдела Финансовых Институтов Kapital Bank Хаяля Маммадова.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 95 филиалах и 7 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка, в социальных сетях, а также, связавшись с центром обслуживания клиентов по номеру 196.