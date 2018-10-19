Расширены полномочия Домов МСБ в Азербайджане

Дома малого и среднего бизнеса (МСБ) в Азербайджане смогут принимать, проверять и выдавать документы и различные справки, связанные с государственной регистрацией прав на недвижимое имущество.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Соответствующие поправки в "Правила приема, проверки и выдачи документов для государственной регистрации прав на недвижимость" утверждены Кабинетом министров Азербайджана.

Другим решением Кабмина, Дома малого и среднего бизнеса получают право регистрировать и заносить в реестр пищевой безопасности субъектов предпринимательства.

Отметим, что Дома малого и среднего бизнеса действуют при Агентстве развития малого и среднего бизнеса, созданного на основе указа Президента Ильхама Алиева от декабря 2017 года.

Задача Агентства - обеспечение последовательности реформ, а также совершенствования системы регулирования предпринимательской деятельности и применения эффективной координации, повышения роли и конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в экономике страны, соответствия системы управления этой сферы современным требованиям. Агентство как единая структура с особыми полномочиями посредством Домов малого и среднего бизнеса осуществляет организацию, координацию, оценку и регулирование услуг, оказываемых государственными органами и организациями в этой сфере.

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