AZAL и «Белавиа» заключили код-шеринг соглашение на маршруте Баку-Минск

В октябре 2018 г. ОАО "Авиакомпания "Белавиа" и "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) подписали двустороннее соглашение о совместной эксплуатации авиалинии (код-шеринг) Минск-Баку с 28 октября 2018 г.

Согласно данному соглашению Авиакомпания "Белавиа" выступит оперирующим перевозчиком, а "Азербайджанские Авиалинии" - маркетинговым партнером на линии Минск-Баку-Минск. Таким образом, с 28 октября рейсы по данному маршруту будут выполняться белорусской авиакомпанией под своим кодом В2 и под кодом азербайджанского перевозчика - J2.

С переходом на зимнее расписание авиакомпания "Белавиа" увеличивает частоту выполнения полетов в Баку до 4 раз в неделю. Вылеты из Минска будут осуществляться по понедельникам, средам, пятницам и субботам в 23:15 и прибытием в Баку на следующий день в 03:35. Вылеты из Баку будут выполняться по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям в 04:35 и прилетом в Минск в 07:10.

"Авиакомпания "Белавиа" - наши давние и надежные партнеры. Прямые рейсы по маршруту Баку-Минск всегда были востребованы со стороны граждан и туристов обеих стран. Уверен, что совместные код-шер рейсы AZAL и "Белавиа" станут основой для взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества", - сказал директор пассажирской авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" Джамиль Манизаде.

Подписанное соглашение о совместной эксплуатации рейса Минск-Баку-Минск значительно повысит привлекательность для пассажиров двух авиакомпаний, путешествующих транзитом через аэропорты Минска и Баку, благодаря расширению стыковочной базы, расширению маркетинговых возможностей авиакомпаний по продвижению собственных продуктов. Двумя авиакомпаниями планируется существенный рост транзитных пассажиров, которые будут использовать аэропорты столиц двух государств.

"Мы очень рады продолжению и существенному расширению сотрудничества с нашим давним партнером авиакомпанией "Азербайджанские Авиалинии". Мы верим, что данное сотрудничество пойдет на пользу обеим авиакомпаниям. Благодаря соглашению пассажиры обеих авиакомпаний получат больше вариантов и возможностей для путешествий, а также смогут воспользоваться наиболее удобными стыковками и приобрести билет по более привлекательной стоимости.

Если ранее "Белавиа" и AZAL имели возможность предложить своим пассажирам перелет только дважды в неделю между Минском и Баку, то сейчас оба перевозчика обеспечат возможность летать четырежды в неделю. Кроме этого совместный рейс AZAL и "Белавиа" укрепит прочные связи между Беларусью и Азербайджаном",- отметил Анатолий Гусаров, генеральный директор ОАО "Авиакомпания "Белавиа".

Билеты на данный код-шеринговый рейс будут доступны к продаже на сайтах обеих авиакомпаний-партнеров: belavia.by и azal.az.

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