Начались работы по строительству морского участка TAP в Албании

Начались работы по строительству 105-километрового морского участка Трансадриатического трубопровода (TAP) в Албании, говорится в пятницу в сообщении, размещенном на сайте консорциума TAP AG.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Планируется, что прокладка морской части трубопровода будет осуществлена в 2019 году в соответствии с графиком TAP, говорится в сообщении.

"Это еще одна важная веха, еще один шаг к завершению проекта TAP и началу эксплуатации в 2020 году. Будучи одним из самых стратегических и зрелых инфраструктурных проектов, которые в настоящее время реализуются в Европе, TAP обеспечит новый источник газа и повысит безопасность энергоснабжения в регионе", - сказал управляющий директор консорциума Лука Скьеппати, слова которого приводятся в сообщении.

В целом он отметил, что проект завершен более чем на 80 процентов и работы ведутся в соответствии с самыми высокими стандартами и лучшей отраслевой практикой.

Итальянская компания Saipem является подрядчиком TAP, отвечающим за проектирование, закупку, строительство офшорного участка проекта.

"Для строительства морской части трубопровода будет использоваться около 10 судов: два судна будут прокладывать трубы, а специальные суда будут использоваться для дноуглубительных работ, доставки труб и т.д.", - говорится в сообщении.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор" и будет соединен с другим газопроводом - TANAP - на турецко-греческой границе: он будет проложен по территории Греции, Албании, по дну Адриатического моря, а затем направлен на юг Италии.

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.