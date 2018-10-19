Азербайджан увеличит энергомощности на основе трехступенчатой модели - ФОТО

В целях увеличения доли Госагентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Азербайджана в общем производстве энергии в стране, в результате реализованных проектов и совершенствования нормативно-правовой базы, с 2013 по 2017 годы был обеспечен рост объем производства энергии с 6,4 до 9,8 процента. Об этом сказал заместитель председателя Госагентства Джамиль Меликов, который принял участие в качестве почетного гостя на шестнадцатом CEO Lunch Baku, проведенном Caspian European Club.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В результате выявления и систематизации общего потенциала Азербайджана, в рамках долгосрочных стратегических планов за счет доли Госагентства предполагается повышение мощностей на основе трехступенчатой энергомодели", - сказал Меликов.

Вручая сертификат почетного члена Caspian European Club Джамилю Меликову, Тельман Алиев поблагодарил его за активное участие на СЕО Lunch Baku, а также за внимание к предложениям и просьбам, высказанным членами Caspian European Club в ходе мероприятия. Он отметил, в рамках CEO Lunch Baku компании получили ответы на интересующие их вопросы, обсудили пути сотрудничества в данной сфере.

Тельман Алиев проинформировал присутствующих гостей о планах по проведению в Тбилиси в ноябре 2018 года 8-го международного "Caspian Energy Forum Kvemo Kartli", который состоится при поддержке правительств Грузии и Азербайджана и Caspian European Club.

На CEO Lunch Baku в качестве почетного гостя также принял участие секретарь Союза писателей Азербайджана, президент "Пен"- Клуба Азербайджана, народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев.

Чингиз Абдуллаев рассказал о своем творчестве и планах, отметил важную роль книги и образования в формировании личности. Писатель ответил на интересующие вопросы собравшихся и пожелал успехов в деятельности членам Caspian European Club. Ч.Абдуллаеву был вручен сертификат почетного члена клуба.

Компаниям, вступившим и продолжившим свое участие в Caspian European Club были вручены сертификаты.

Генеральным спонсором CEO Lunch Baku является "Азерчай".

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в Каспийско-Черноморском регионе и при активном участии Caspian Energy International Media Group.

24 декабря 2016 года был создан Caspian American Club, а 26 января 2018 года - Caspian Asian Club, которые в течение двух лет будут управляться членами правления Caspian European Club. Все компании, вступающие в Caspian European Club автоматически считаются членами Caspian American Club, Caspian Asian Club и наоборот.

На CEO Lunch Baku приняло участие свыше 80 компаний и организаций.