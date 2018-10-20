Безлимитный Интернет в подарок от Azercell с iPhone Xs и iPhone Xs Max!

Компания Azercell Telecom, стремящаяся облегчить жизнь пользователей посредством телекоммуникаций и новых решений, повысить ее качество и сделать новейшие технологии доступными для своих пользователей, будучи официальным представителем смартфонов iPhone X в Азербайджане, с 19 октября радует своих абонентов выгодной кампанией для смартфонов iPhone Xs и iPhone Xs Max. Согласно новой кампании, абоненты, которые приобретут смартфоны iPhone Xs и iPhone Xs Max в магазинах "Azercell Exclusive" и Абонентском Центре Компании, расположенном на Площади Фонтанов, получат 6-месячный бесплатный безлимитный интернет. Более подробно с деталями кампании можно ознакомиться на сайте www.azercell.com.

Отметим, что магазины "Azercell Exclusive" представлены в пользование абонентов в городе Баку (Тбилисский пр., 44С, пр. Бюль-бюля, 5, пр. Гара Гараева, дом 30/42, кв.52, ул. Бахтияра Вахабзаде, 556/57, ул. Джавадхана, 3005), Хырдалане (пр. Гейдара Алиева, ул. Мехди Гусейна, 54), Мярдакане (пос. Мярдакан, ул. С.Есенина, 92/2, кв.30), Хачмазе (ул. Наримана Нариманова, 40), Сальяне (ул. Гейдара Алиева, 105), Губе (пр. Гейдара Алиева, 194 и ул. Победы, 12), Сумгаите (11-ый мкр, пересечение улиц Кероглы и Узеира Гаджибекова), Шамахе (ул. Агамирзали Ахмедова, 1), Барде (ул. Исмата Гаибова, 8), Гяндже (пр. Гейдара Алиева, 149), Бейлагане (ул. Сардара Имралиева, 265) и Агджабеди (пр. У. Гаджибейли, 68).

Для сведения отметим, что iPhone Xs и iPhone Xs Max - это модели iPhone последнего поколения. Оба смартфона оснащены дисплеем Super Retina. Кроме того, новые модели iPhone работают на частоте 120 ГГц и поддерживают такие технологии, как HDR, Dolby Vision и HDR10.

Предлагая выгодную кампанию наряду с предоставлением новейших моделей iPhone, Azercell и дальше стремится сделать самые передовые телекоммуникационные продукты и многофункциональные смартфоны еще более доступными для своих абонентов.

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ООО "Azercell Teleсom", ставшее лидером сектора мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Сеть Azercell, имея 48% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территорий) и 99,8% населения. В настоящее время, услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, с оказанием 3 услуг в одном пункте, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи "Asan İmza" и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране 4G-услуг. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell - это единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой был присвоен Международный Золотой Сертификат "İnvestors İn People" (Инвесторы в людей).