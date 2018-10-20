НПЗ Star объявлен первой особой промышленной зоной Турции
Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Star компании SOCAR с капиталом 6,3 миллиарда долларов, построенный на территории нефтехимического завода Petkim в районе Алиага турецкого города Измир, объявлен первой особой промышленной зоной Турции.
Об этом в субботу говорится в сообщении, опубликованном в газете Resmi Gazetе министерства промышленности и технологий Турции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Нефтеперерабатывающий завод Star, введенный в эксплуатацию в районе Алиага турецкого города Измир, решением президента Турции объявлен первой особой промышленной зоной страны. Ожидается, что реализация инвестиций SOCAR Turkey Enerji A.Ş в размере двух миллиардов долларов пройдет без каких-либо бюрократических препятствий", - отмечается в документе.
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