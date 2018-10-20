Европейское рейтинговое агентство ожидает стабильный рост экономики Азербайджана
Европейское рейтинговое агентство (ERA) присвоило кредитный рейтинг Азербайджану на уровне "ВВ+" с прогнозом "стабильный". Об этом говорится в отчете агентства, опубликованном в субботу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно прогнозу агентства, реальный рост ВВП Азербайджана в 2018 году может составить 1,5 процента, в 2019 году - 2,1 процента. Номинальный ВВП прогнозируется на уровне 44,1 миллиарда и 47,441 миллиарда долларов соответственно.
Как отмечается, кредитный рейтинг отражает наблюдающийся процесс стабилизации в азербайджанской экономике. По мнению аналитиков агентства, базовые процессы в экономике демонстрируют позитивные тенденции: стабилизация инфляции, позитивные показатели внешнего сектора.
Агентство ожидает укрепления реального роста экономики, подкрепленного более позитивной внешней конъюнктурой основных экспортных товаров страны.
Среди базовых факторов и предпосылок отмечаются низкая вероятность политических шоков, включая ситуация вокруг Нагорно-карабахского конфликта, стабильный уровень выработки в нефтегазовом секторе Азербайджана и оживление банковского сектора страны.
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