Эксперт: НПЗ Star внесет вклад в экономическое развитие как Турции, так и Азербайджана

Открытие нефтеперерабатывающего завода Star является значимым событием, которое внесет вклад в развитие экономики как Турции, так и Азербайджана. Об этом в субботу сказал Trend эксперт-экономист, доктор экономических наук Эльшад Мамедов, передает Day.Az.

"Считаю, что открытие завода Star, и в целом инвестиции, которые в течение уже долгого периода времени вкладываются Азербайджаном в турецкую экономику, являются очень важными. Необходимо иметь в виду, что турецкая экономика переживает не самые простые времена и нуждается в прямых инвестициях. Проекты SOCAR в связи с этим очень кстати. В целом завод Star позволит сократить дефицит текущего счета платежного баланса Турции, внести значимый вклад в решение актуального для страны вопроса импортозамещения в области нефтехимической продукции. За счет проекта создано множество новых рабочих мест. Кроме того, Star для Турции означает выход на внешние региональные рынки, рынок Евросоюза, в частности Южной Европы. Проект позволяет укрепить конкурентоспособность турецкой экономики, ведь инвестиции SOCAR вложены не просто в сырьевой сектор, а в глубину переработки", - сказал Мамедов.

Эксперт отметил, что деятельность завода будет взаимовыгодной и принесет большие выгоды и стране-инвестору - Азербайджану.

"Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR, инвестируя в такие крупные проекты международного значения, укрепляет свой имидж как транснациональная компания и серьезный инвестор. SOCAR, таким образом, получает выход на европейские рынки с высокотехнологичной продукцией. Проект позволит Азербайджану в краткосрочной перспективе получать дивиденды, исчисляемые в десятках миллионов долларов, а в среднесрочной - цифры могут достичь и сотен миллионов долларов", - сказал Мамедов.

Отметим, что накануне в Турции состоялось открытие НПЗ STAR, принадлежащего азербайджанской госкомпании SOCAR.

На НПЗ STAR будут производиться нафта, дизельное топливо с ультранизким содержанием серы, авиационный керосин, нефтяной кокс, сжиженный газ и другие продукты. НПЗ не будет производить бензин и мазут. На заводе планируется осуществлять переработку таких сортов нефти, как Azeri Light, Kerkuk и Urals. Перерабатывающая мощность НПЗ составит 10 миллионов тонн продукции в год.

На сегодня долевое распределение в проекте следующее: 60 процентов принадлежат Rafineri Holding (в 100-процентном владении SOCAR Turkey Energy), который ранее выкупил все 18,5 процента долевого участия Turcas Petrol в проекте, и 40 процентов - SOCAR.