Эксперт: Сотрудничество и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Турцией стали показателем стабильности в регионе

Развитие на высоком уровне экономических отношений Азербайджана с братской Турцией, в первую очередь, дает основание говорить, что нерушимые узы между двумя странами вносят неоценимый вклад в развитие региона. Об этом в субботу сказал Trend главный редактор газеты SƏS, политический эксперт Бахруз Гулиев, комментируя открытие нефтеперерабатывающего завода Star в Турции, передает Day.Az.

По его словам, укрепление и дальнейшее расширение в современных геополитических условиях отношений Азербайджана с надежным стратегическим партнером Турцией также является важной составляющей внешней политики Азербайджана.

"Взаимные визиты глав государств и правительств обеих стран, а также руководителей в сферах экономики, торговли, науки, образования, культуры и других областях, играют значимую роль в развитии двустороннего сотрудничества. Связи между двумя странами, успешно развиваясь во всех сферах, поспособствовали тому, что отношения братства и партнерства достигли высокого уровня", - отметил Гулиев.

По его словам, в целом еще большее углубление отношений стратегического партнерства с Турцией имеет важное значение для обеих стран.

Гулиев также сказал, что решение о строительстве газопровода для транспортировки природного газа в Турцию по маршруту Баку-Тбилиси-Эрзурум и реализация данного проекта, важная роль энергетического проекта Север-Юг, а также реализация проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс не только вносят вклад в обеспечение мира и безопасности в регионе, но также имеют большое значение с точки зрения улучшения благосостояния народов обеих стран.

Эксперт особо подчеркнул, что успешное продолжение Президентом Ильхамом Алиевым политики, основы которой были заложены великим лидером Гейдаром Алиевым, создает благоприятные условия для реализации новых проектов, инициатив.

По его словам, реализация проекта Трансанатолийского газопровода также повысила авторитет обеих стран в регионе и в мире.

"После реализации проекта TANAP еще больше выросла роль страны на европейском рынке природного газа. Этот проект является очень серьезным средством для обеспечения экономических и других интересов Азербайджана в течение десятилетий", - сказал Гулиев.

По мнению эксперта, открытие завода Star еще больше укрепляет узы братства между двумя странами и заново прокладывает на карте Евразии энергетические и транспортные маршруты.

Помимо этого, по его словам, Турция и Азербайджан являются активными участниками процесса регионального сотрудничества. Обе страны эффективно используют свои экономические и энергетические возможности, а также геополитическое положение для расширения двустороннего и регионального сотрудничества, добавил эксперт.

По его словам, все эти проекты являются гарантией энергетической безопасности Азербайджана, Турции, а также других стран.

"В то же время расширяющееся сотрудничество и стратегическое партнерство между двумя странами стали показателем стабильности в регионе", - добавил Гулиев.

Отметим, что накануне в Измире с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась торжественная церемония открытия НПЗ Star.

Общая нефтеперерабатывающая мощность завода составит 10 миллионов тонн, и в качестве основного поставщика сырья предприятия выступает азербайджанская госкомпания SOCAR. Завод позволит значительно сократить зависимость Турции от импорта нефтехимической продукции.

На заводе стоимостью 6,3 миллиарда долларов, построенном SOCAR в районе Алиага турецкого города Измир, на территории нефтехимического комплекса Petkim, будут производиться 1,6 миллиона тонн нафты, 1,6 миллиона тонн авиационного топлива, 4,8 миллиона тонн низкосернистого дизельного топлива, 700 тысяч тонн нефтяного кокса, 420 тысяч тонн смешанного ксилена и 160 тысяч тонн серы.