Салех Йылмаз: Открытие НПЗ Star – событие знаковой важности для Турции и Азербайджана

Открытие нефтеперерабатывающего завода Star является знаковым событием для Турции и Азербайджана, сказал Trend в субботу известный турецкий эксперт, профессор Салех Йылмаз, передает Day.Az.

По оценкам эксперта, открытие НПЗ Star сулит колоссальную прибыль для экономики Турции.

"В совместное предприятие вложены большие инвестиции, и, учитывая экономическую целесообразность данного проекта, он принесет большую прибыль экономике Турции и Азербайджана. НПЗ Star - мощное предприятие, и его запуск расширит масштабы двустороннего сотрудничества, улучшит координацию взаимодействия в сфере энергетики", - сказал Йылмаз.

Он отметил, что у Турции и Азербайджана наработан хороший опыт двустороннего сотрудничества в реализации масштабных транспортных проектов международного значения, которые хорошо известны в регионе и мире.

"Это нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, значимость которых представляет колоссальную важность для продвижения экономических интересов Азербайджана и Турции в регионе и мире. Наряду с тем, что все эти мегапроекты приносят колоссальную прибыль нашим странам, они также играют важную роль в сохранении стабильности в регионе", - сказал турецкий эксперт.

Йылмаз добавил, что в число важнейших совместных мегапроектов Турции и Азербайджана входит Трансанатолийский трубопровод (TANAP), который представляет серьезную значимость в обеспечении безопасности региона.

По оценкам эксперта, проекты, реализованные при совместном участии Азербайджана и Турции, являются показателем единства и надежности двух государств, в основе чего лежат национальные интересы турецкого и азербайджанского народов.

Отметим, что накануне в Измире с участием Президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась торжественная церемония открытия НПЗ Star.

Общая нефтеперерабатывающая мощность завода составит 10 миллионов тонн, и в качестве основного поставщика сырья предприятия выступает азербайджанская госкомпания SOCAR. Завод позволит значительно сократить зависимость Турции от импорта нефтехимической продукции.

На заводе стоимостью 6,3 миллиарда долларов, построенном SOCAR в районе Алиага турецкого города Измир, на территории нефтехимического комплекса Petkim, будут производиться 1,6 миллиона тонн нафты, 1,6 миллиона тонн авиационного топлива, 4,8 миллиона тонн низкосернистого дизельного топлива, 700 тысяч тонн нефтяного кокса, 420 тысяч тонн смешанного ксилена и 160 тысяч тонн серы.